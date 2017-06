Alerta Buenos Aires es la nueva apuesta de Sergio Massa

La aplicación es una plataforma tecnológica que integra los avisos por inseguridad que emiten los vecinos desde sus celulares con los sistemas de respuesta de las fuerzas policiales, conformando, a la vez, una herramienta de control, porque permite que si se dispara el llamado al 911 y el móvil policial no asiste, se pueda denunciar penalmente al comisario que no atendió al vecino.

