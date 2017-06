Presionados por “la mafia de las inmobiliarias” la Cámara de Diputados tratará la ley de alquileres que no quiere tratar.

El proyecto de ley de todas las organizaciones de inquilinos del país viene a generar reglas claras en relación a las actualizaciones de precios de los alquileres. Se desplaza al mercado inmobiliario de la toma de decisiones respecto a los aumentos y se genera un índice objetivo para aplicar a todos los contratos de alquiler. De esta forma, intentamos evitar una crisis habitacional en el futuro, en la cual los inquilinos no puedan pagar y los propietarios no puedan cobrar. Si el oficialismo quiere introducir mejoras para los inquilinos, somos los principales interesados en escucharlas y discutirlas, pero tiene que ser con la tranquilidad de tener una ley sancionada y reglamentada. Los inquilinos no tenemos tiempo para seguir esperando.

This entry was posted in Noticias País and tagged ley de alquileres . Bookmark the permalink