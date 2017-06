La Asociación Sindical de Motociclistas harán “un escrache” a “PedidosYa” por fraude laboral en Juan B. Justo 637

“La respuesta de los empresarios es una provocación, producto de la mente de 2 o 3 impresentables que se piensan que por haber estudiado en el extranjero nos van a llevar por delante con una aplicación de cuarta. No nos importa como manejen el negocio en otros países, si quieren tener logística propia en Argentina, van a tener que cumplir con los trabajadores. Sino que sigan cobrando un porcentaje de la comida que se vende a través de la plataforma, y que con las motos no se metan. Ya bastante tenemos con los empresarios del sector, para encima tener que andar renegando con estos paracaidistas”, disparó Maximiliano Arranz, Secretario Adjunto del gremio.

La Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y Servicios (ASiMM), que conduce Marcelo Pariente, realizará este jueves un “escrache” a la empresa “PedidosYa”, situada en la avenida Juan B. Justo 637 (CABA), en el marco de un plan de lucha para combatir el fraude laboral en dicho servicio de reparto de sustancias alimenticias. “Esta gente pretende poner el negocio por encima de nuestros derechos como trabajadores, y el sindicato no lo va a permitir. Los compañeros de reparto domiciliario no están solos en esta pelea”, dijo Pariente.

