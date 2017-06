Ropa interior de diseño de Azul Berdnik, emprendedora de 23 años

NOMADA se creó hace aproximadamente 3 años, una tarde en esta época del año. Tomando mates con una amiga (Paula), hablábamos de nuestras aspiraciones, sueños. Y la idea de tener un emprendimiento propio, trabajar para nosotras, surgió como algo común entre las dos, y decidimos empezar a hacer ropa interior. Yo no sabía hacer ropa interior, mi abuela me enseño a usar la máquina de coser aproximadamente a los 5 años, con mucha paciencia y amor empecé a hacer muñequitos y otras cosas más que no logro recordar. Cuando me encontré frente a la maquina junto con los cortes de ropa interior fue una larga etapa de prueba y error hasta que por fin las cosas iban dando forma. Nos empezamos a meter en ferias pero no nos iba muy bien, la falta de experiencia y de fondos hizo que cada una empiece a trabajar en diferentes lugares.

En el 2016 en Marzo decidí retomar Nómada y esta vez empezó a tener un poco mas de éxito en ferias, otra amiga se sumo al emprendimiento, Lara, ella se actualmente se ocupa del diseño grafico de la marca y además es la fotógrafa.

Con respecto a la producción, trato de comprar materiales argentinos ya que creo en nuestra industria, compro todo en blanco, las telas, los elásticos y a cada conjunto que corto lo tiño de manera individual, por eso es tan difícil que dos conjuntos tengan el mismo color, cuando están secos los coso en la misma máquina que usaba mi abuela. También estoy trabajando en una línea sustentable donde solo utilizo tintes naturales, experimente con menta, flores, te y yerba.

