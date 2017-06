La Corte Suprema no tiene previsto ordenar la excarcelación de Milagro Sala. Esa situación no se desprenderá de un fallo que expresamente dicte el alto tribunal, sino precisamente de la situación inversa. Muchas versiones indicaban que la Corte iba a ordenar su liberación la semana pasada, durante la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Pero la CIDH se reunió con la dirigente, sacó algunas conclusiones mientras prepara un informe, y Milagro Sala seguirá detenida.

