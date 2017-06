Revolución: La compañía coreana Samsung se lanzan al Internet de las cosas

La compañía coreana Samsung con una importante apuesta en el campo del Internet de las Cosas. Hace un año justo anunciaban un refuerzo a la inversión en este terreno, con un plan de inversiones e I+D tasado en 1.200 millones de dólares a ejecutar en cuatro años. Una parte de esta cantidad está dedicada a financiar trabajos y centros de la empresa especializados en el tema, como el laboratorio de fabricación de chips en Austin, Texas. El Internet de las Cosas, o IoT por su abreviatura inglesa, es: “En 2020 habrá 50.000 millones de dispositivos conectados” . Esos objetos hablándose unos a otros necesitan tener un cerebro. En algunas ocasiones será uno diminuto sin complicaciones, tan sólo capaz de activarse en presencia de otro chip y decir sí o no: 1 / 0. El primer procesador pensado para el Internet de las Cosas, el Exynos i T200. Se trata de un procesador de bajo consumo y tecnología de 28 nanómetros con conectividad WiFi y multitarea sin necesitar un microcontrolador extra. Trabajará exclusivamente en la banda de 2,4 gigahercios, con cobertura más amplia pero de menos alcance que la de 5 GHz. Cuenta no sólo con la certificación de la Alianza WiFi, sino con la de Microsoft Azure para IoT.

