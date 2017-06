5 razones para usar Tinder cuando viajas

● Organiza la cita para el día y busca información sobre el lugar o el vecindario donde se encontrarán. ● No des tu número si algo te genera dudas. Sí, está bien ser exigente. ● Recuerda que no tienes que quedarte en un lugar si te provoca incomodidad o estrés. Irte educadamente siempre es una opción.

“Otra persona que conocí era un canadiense, un nómada digital, vegetariano y muy conversador. Hablaba muy poco español, y fue sumamente divertido pasar mi tiempo con él. En algún momento me habló de ‘la magia de los idiomas’ y, hasta el día de hoy, me manda fotos de los lugares que visita. Siempre tiene su mochila en la oficina”, recuerda Jadis. Conocer gente que habla el idioma del lugar es también una gran oportunidad para aprender expresiones típicas, y además demuestra nuestra disposición para integrarnos. Y esto funciona en ambos sentidos: si los lugareños quieren practicar español, podemos devolverles el favor.

Supongamos que te quedas en una ciudad solamente dos días por una conferencia y preferirías compartir una conversación interesante con alguien que llamar al servicio de habitación y comer sólo en el hotel. Tinderfuncionaría como el medio perfecto de contacto con personas ubicadas a pocos kilómetros de distancia, listos para sacarte de tu habitación. “Siempre utilicé la app para encontrar personas interesantes. Es una herramienta para conocer gente cuando viajo. Y no soy el único que piensa así. Sé de muchos que la utilizan de la misma manera”, afirma Francisco. Gente local, otros viajeros, siempre hay una oportunidad. Jadis recuerda: “La primera persona que conocí en la app fue un mexicano muy gracioso, muy conversador y creativo, que ahora es mi amigo. Le dije que iba a Baja California y me puso en contacto con un amigo suyo que estudia Turismo Alternativo. Gracias a eso pude visitar lugares increíbles y conocer a sus amigos nómadas. Creamos una gran red gracias a un contacto en Tinder”.

El hecho de viajar no se reduce a ver qué lugares visitas o en cuántos hoteles o hostelste quedas, lo importante es lo que haces cuando estás en el exterior y las personas que conoces. Francisco Ortiz, el autor argentino de Viajando con Fran, y Jadis, creadora del sitio mexicano Blog Viajero byJadis no podrían estar más de acuerdo. Pero ¿qué le ofrece Tinder a quienes andan solos por el mundo? Muchos viajeros y mochileros se han hecho la misma pregunta.Por eso compartimos con ustedes los 5 mejores usospara Tinder en el extranjero y la experiencia de viajeros reales usando la app en sus recorridos.

