El sábado de la muerte. Quien es quien y los candidatos para perder elecciones en las PASO

En siete de esas provincias habrá PASO en agosto y, por lo tanto, deberán presentar sus precandidatos hasta mañana a la medianoche -ciudad y provincia de Buenos Aires, Formosa, Mendoza, Salta, Santa Fe y Catamarca- mientras que en Jujuy y Misiones no hay sistema de primarias y en San Luis los ciudadanos podrán ir a las urnas a definir candidatos el próximo 30 de julio, pero allí el voto no es obligatorio.

Hay que entenderlo de entrada, la mayoría de los candidatos van a perder, por que hasta ésta hora no logran tener 2.000 avales, por eso hay momentos frenéticos de los partidos, muchos recibieron de amistades de los militantes el pedido de dni por WhatsApp, es tal la desesperación que la mayoría no está logrando el mínimo y los estados mentales de los operadores es desesperante. Mediante Acordada 46/11 el Tribunal aprobó un aplicativo para la presentación de las planillas de avales (cf. art. 5° del decreto 443/11), que no incluía un instrumento para recabar la expresión de voluntad de los avalistas, en tanto la reglamentación dejó bajo la órbita de las agrupaciones partidarias la posibilidad de determinar las modalidades y formularios destinados a tal fin (cf. Ac. CNE Nº 58/11).

