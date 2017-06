En Huracán hay un candidato que propone publicar todas las cuentas del Club.

Se trata de Jorge Anca, actual Presidente del Estadio y miembro de la Comisión Directiva que por motivos de diversa índole se alejó de Alejandro Nadur (actual Presidente) y presentó una lista para competir en las elecciones del 25/6. En su plataforma de propuestas es posible leer entre otras cuestiones, que pretende instalar un sistema que le permita a cada socio del Club, ingresar con su número como clave y acceder a ítems como: Cantidad de socios por categoría y su respectivo ingreso de dinero, contratos con sponsors, ingresos por recaudación de venta de entradas para partidos que dispute Huracán, ingresos por espacios concesionados y toda otra forma de obtención de dinero. La controvertida medida que sería implementada en caso de ganar las elecciones, ha despertado la polémica de varios dirigentes de otros sectores políticos que se oponen. Actualmente el Club no propone esta modalidad de información y algunas de las críticas que se le hacen al actual Presidente es la falta de información. Por su parte el otro contendiente Gustavo Mendelovich en su plataforma, expresa la voluntad de transparencia, pero sin especificar la forma en que llevará adelante tal propuesta. Este tema tan sensible, es uno de las cuestiones más álgidas en el fútbol mundial. En AFA, la falta de transparencia, es uno de los motivos que genera la desconfianza generalizada de la sociedad en los dirigentes. Teniendo en cuenta que gran parte de las asociaciones de fútbol del mundo se encuentran en procesos de profesionalización dirigencial y transparencia, la distancia con respecto a los métodos de gestión de los Clubes en Argentina, es casi insalvable. El tipo de iniciativa de transparencia, representa algo nuevo y le brinda aire fresco a un negocio tan viciado y sospechado.

