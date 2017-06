El Sistema de Tránsito Ordenado, maleducados, descontrolados y con el concesión vencida

Otra vez los globos amarillos, otra vez el descontrol de las grúas, pero ésta vez se llevaron a un nene dentro del auto, producto del descontrol, la falta de respeto, la sin razón de Larreta, su equipo que venden humo y humo y más humo, por que no han solucionado el estacionamiento en la Ciudad porteña de Buenos Aires, y no hacen falta pruebas, la realidad del día a día de intentar encontrar un espacio para estacionar produce estados alterados, la falta de cartelería, mala marcación de las líneas amarillas son la prueba que Horacio Rodríguez Larreta el Jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires vive en otra Ciudad, en el día a día vive en un barrio cerrado fuera de la Ciudad. El transito y el estacionamiento desde el Gobierno del Guazón Larreta, no le han querido encontrar ninguna solución y con las grúas del Sistema de Tránsito Ordenado, ha empeorado de manera alarmante y con el concesión vencida el Guazón Larreta demuestra una vez más decídia y corrupción. EL Sistema STO es sinónimo de corrupción hasta en los seguros que contratan.

Larreta sabe que esta empresa tiene la concesión vencida y la deja operar como si nada. El hecho, ocurrió el miércoles pasado a las siete de la tarde en la esquina de las calles Pagano y Tagle. La mujer dejó el auto estacionado con su hijo en el interior quien dormía. Al regresar, la grúa se había llevado el vehículo con el menor dentro.

“Estacioné el auto, llevaba ropa y comida, mi hijo Santino me acompañaba, cuando bajé se quedó dormido, no puedo despertarlo, abro la ventanilla y bajo a la vuelta para llevar las cosas”, declaró la mujer a los medios.

Todavía sorprendida por lo que ocurrió, Miriam relató cómo ocurrieron las cosas:

“Entrego las cosas, vuelvo, veo que Santino sigue durmiendo, me quedo charlando dos minutos con el señor y cuando vuelvo se habían llevado el auto. Empecé a gritar, vecinos me escucharon, me dieron plata y me dijeron que vaya atrás de la Facultad de Derecho. Se me cruzó todo en una milésima de segundo. Otra señora me confirmó que la grúa se había llevado el auto”, reseñó.

La mujer admitió que la situación le provocó “un susto tremendo, por pensar a la velocidad a la que van, por si mi hijo se despertaba, si se podía bajar del auto, se me pasaron todas esas cosas en un minuto. Pedí un taxi, me fui volando al lugar, llegué a los gritos desesperada, desaforada y empezaron a buscar el auto”.

Miriam destacó que su hijo “seguía durmiendo, no fue consciente de que había sido llevado en una grúa”.

Para comprobar que se habían llevado el auto con alguien adentro, a la mujer le dijeron que tenía que llamar a la Policía, que concurrió al lugar y, si bien al principio le dieron contención, “un policía habló con uno de los responsables de las grúas, volvió con un discurso cambiado diciendo que me iban a hacer a mí una denuncia por abandono de persona”.

“Me puse muy mal, a llorar, lo único que me faltaba era ir presa por ayudar a una persona. Nadie me pidió disculpas”, se quejó Miriam, que confirmó que debió pagar 750 pesos por el acarreo, a lo que falta la multa y la eventual denuncia por abandono de persona.