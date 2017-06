Camaleon Lousteau: Evolución Ciudadana definió los candidatos que acompañarán a Lousteau y Pérez Volpin

La UCR todavía piensa en la B, siente que es de la B y no le encuentra la vuelta para poder ser amo y señor de la Ciudad. Es que rulo será mediatico pero en los barrios no pesa ni un kilo de nada, no tiene militantes, no tiene llegada a los medios vecinales y su sistema límbico del cerebro que incluye el tálamo, el hipotálamo y la amígdala cerebral, que regula las emociones, la memoria, el hambre y los instintos sexuales, no comprende como un día era del Kirchnerismo Cristinista y otro día del Macrismo más gorila y otro día de la UCR clásica y moderna. Es evidente que el ex embajador de EEUU tiene un desorden mental de proporciones bíblicas, porque todo está hecho para la imaginación y la imaginación del camaleon total, una familia de pequeños saurópsidos escamosos. Sí rulo Lousteau quiere enamorar a los Porteños debe primero enamorar a los medios vecinales a los que no atiende, por que no comprende la Ciudad de Buenos Aires. Lousteau está enviciado de Miami, los canales de TN y vive tan cerca de Plaza Mafalda que jamás cuentan los encargados del Edificio de Dorrego, los enimgmáticos edificios de Los Silos, jamás se lo ve salir a dar una vuelta y hablar con los vecinos de Palermo. ¿Lousteau si no hablas con los vecinos como queres ser político? Dicen los vecinos de “Los Silos de Dorrego” que si uno lo para y lo saluda en Dorrego y Zapiola, no te saluda, se hace el agrandado, que pibito eligió la UCR… Así seguirán en la B Nacional de por vida.

Lousteau irá secundado por Carla Carrizo. En el tercer y cuarto puesto podrían ubicarse Álvaro de Lamadrid y Mariano Genovesi. Tras la sorpresiva incorporación de Pérez Volpin, el espacio definió el resto de los lugares “expectantes” de la nómina para la Legislatura porteña.

Evolución Ciudadana definió a los candidatos que ocuparán los lugares “expectantes” de la listas a diputados nacionales que encabezará el ex embajador argentino en los Estados Unidos, Martín Lousteau, y a legisladores porteños que estará presidida por la ex periodista de canal 13, Débora Pérez Volpin, de cara a las PASO del 13 de agosto y las generales del 22 de octubre.

Hasta el momento, en el tercer y cuarto puesto podrían ubicarse Álvaro de Lamadrid, autor de los libros “El pingüino emperador: 20 años de poder bruto” (2010) y “La década enterrada” (2016); y el actual apoderado de la UCR porteña, Mariano Genovesi.

Tras la sorpresiva incorporación, como extrapartidaria de Débora Pérez Volpin, el espacio -integrado por radicales, socialistas e independientes- definió el resto de los lugares “expectantes” de la nómina para la Legislatura porteña, que encabezará la periodista, que el jueves se despidió de sus compañeros del programa Arriba Argentinos, que emite Canal 13.

Según pudo saber esta agencia, detrás de Pérez Volpin irán, en segundo y tercer lugar, el radical Juan Francisco Nosiglia, hijo del histórico operador Enrique Coti Nosiglia (deberá renovar su banca) y María Inés Gorbea, una dirigente del riñón de Lousteau y actual jefa del bloque de Suma + en la Legislatura de la Ciudad.

El socialista Hernán Arce -quien también buscará un nuevo período para defender las dos bancas que actualmente tiene el Partido Socialista que conduce Roy Cortina-ocupará el cuarto puesto de la nómina.

Se prevé que la discusión por el resto de los lugares continuará hasta este sábado, fecha límite para la inscripción de candidatos en la justicia electoral, informaron fuentes del espacio.

Los nombres que están en danza para completar la lista en esa categoría son el del radical Leandro Alperín -quien podría ocupar el quinto lugar- y las socialista Verónica Gómez, que tendría el noveno, además de Federico Saravia, titular del Consejo Económico y Social de la Ciudad; Bárbara Bonelli, actual secretaria parlamentaria e hija del periodista Marcelo Bonelli, y el de Adrián Mastronicola, un radical que es secretario adjunto del gremio de los bancarios, cuyo titular es Sergio Palazzo.