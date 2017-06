El kirchnerismo porteño resolvió llevar a Daniel Filmus un perdedor serial de seriales

Nadie los eligió, por que nadie lo votó dentro de su espacio son todos gringos porteños, y sobre todo perdedores seriales en la Ciudad de Buenos Aires, quizas una de las más enigmáticas y gorilas del mundo. No es fácil competir contra el gorilismo porteño, ya que desde la vereda “progre” no tienen a ningún candidato derrota gorilas, un candidato para derrotar al “enemigo” del PRO, con lo cual le será muy difícil entrarle a los vecinos enfermizos, maníacos, veletas y consumidores seriales de barbitúricos. Es increíble lo que votaron los porteños en los últimos 15 años, y así está la Ciudad, una basura una mugre total.

This entry was posted in Ciudad Política and tagged Daniel Filmus . Bookmark the permalink