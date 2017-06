La gorda Elisa Carrió candidata del PRO en la Ciudad, ¿Logrará destruir al PRO como destruyó todo lo que tocó?

Los primeros lugares para la lista de candidatos a diputados nacionales de Vamos Juntos, con el que compite en la Ciudad de Buenos Aires el oficialismo nacional, pues ante la ausencia de la UCR oficial no se puede usar la denominación Cambiemos en ese distrito. Allí están resueltos los puestos que podrían acceder a la Cámara de Diputados en una elección exitosa: 1°) Elisa Carrió; 2°) Carmen Polledo; 3°) Fernando Sánchez, lo bajaron y se va a la B de Marcos Peña; 4°) Fernando Iglesias; 5°) Paula Oliveto Lago; 6°) Alejandro García; 7°) Facundo Suárez Lastra, el candidato que sale a andar en bicicleta con la familia por la bicisenda y se cae siempre la esquina de Gorriti y Emilio Ravignani por que no hace equilibrio. La ciudad de Buenos Aires pone en juego 13 bancas de diputados nacionales y 30 bancas de legisladores porteños.

