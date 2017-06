Revelación: Amalia Granata candidata a diputada nacional

Uno de los episodios más llamativos fue el que Amalia vivió con el ex tenista chileno Marcelo Ríos. A comienzos de septiembre de 2006, Granata y Ríos se encontraron en una discoteca de Chillán. Horas más tarde, Amalia habló sobre su relación a la prensa. Todo eso quedo en el pasado cuando Amalia se convirtió en una verdadera figura del espectáculo. Al regresar a Santiago días después, Granata estalló en llanto en el programa Intrusos en la televisión porque Ríos se había enfurecido con ella por haber ventilado su intimidad en los medios de comunicación. Él, a través de la modelo Daniela Campos, negó haber intimado con Granata. Tiempo después, Amalia concedió una entrevista a una revista chilena y, en un intento por acreditar su versión, exhibió la licencia de conducir de Marcelo Ríos que ella había guardado desde su encuentro en Chillán. En enero de 2007, Amalia puso en duda la virilidad de Ríos cuando en su programa se comentaba la relación que el tenista tenía con la modelo Gisela Molinero. Granata declaró: “Es verdad que le gustan las rubias, pero no pasa nada (…) Es puro blablablá y a la hora de… nada”. En la misma ocasión hizo un gesto con sus dedos índice y pulgar, refiriéndose al tamaño del pene de Ríos (jaja).

