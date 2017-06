Solá: “1País es una fuerza nueva que pretende modificar el presente sin tener que volver al pasado”

“Para crecer y cambiar se debe tener un plan. Sea en seguridad o en materia económica no se puede trabajar sin un plan y este Gobierno no tiene ninguno. Es por ello que constantemente nos hablan del pasado y del futuro. Del presente no se dice nada porque es muy malo, en esto meses no hay ningún logró que se pueda mostrar”, finalizó Solá.

En este sentido y haciendo referencia al incremento de la inseguridad que vive la Provincia de Buenos Aires, el ex gobernador manifestó: “La provincia siempre fue muy complicada pero ahora empeoro. No existe un plan para combatir el delito. Es por ello que desde nuestro espacio político impulsamos `Alerta Buenos Aires´, sistema que permitirá que todos los vecinos puedan tener en el celular un sistema de protección ciudadana”.

