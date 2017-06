La guerra de los clones: Facebook entra en una guerra contra Netflix y YouTube

La red social está dispuesta a pagar hasta 3 millones de dólares por capítulos.

Su objetivo es el entretenimiento y quiere evitar por completo la información y el contenido político

El vídeo es el futuro de Facebook tanto como la obtención de nuestros datos de usuario y está dispuesta a pagar lo que haga falta por tener los mejores contenidos audiovisuales. Según ha revelado The Wall Street Journal, la empresa de Mark Zuckerberg está dispuesta a pagar altísimas sumas por contenido original creado en Hollywood, hasta 3 millones de dólares por episodio (2,7 millones de euros).El gigante tecnológico está en negociaciones con múltiples agencias de Hollywood para conseguir, por un lado, grandes producciones originales de larga duración que se emitan íntegramente en su plataforma y, por el otro, productos más económicos y breves. Su objetivo: tener algo listo a finales del verano. La audiencia a la que quiere llegar Facebook con estos programas es la más jugosa para las agencias de publicidad, el segmento entre los 13 y los 34 años, y por eso quieren series como The Bachelor, Scandal o Pretty Little Liars. Cuando lancen su programación, se estima que haya dos docenas de programas propios. Lo publicado por The Wall Street Journal, aunque atrevido, no se distancia demasiado de lo que se ha venido comentando en múltiples círculos durante meses: que Facebook quiere ser el próximo YouTube a la vez que se distancia de su concepción como red social y deja atrás a competidores en ese área, como Twitter o Snapchat. El primer paso en esta dirección lo dieron el año pasado, cuando ofrecieron millones a varias compañías por emitir en directo en la plataforma.

De entrar en el mundo del streaming y la producción de contenidos digitales, Facebook empezaría a competir con Netflix en muchos frentes, lo que sin duda ahora suena poco probable pero que, dada la ambición que parece haber detrás de esta inversión de la compañía, parece estar muy cerca.Las primeras compañías en producir programas propios para Facebook, según lo publicado por el WSJ, serían BuzzFeed, ATTN y Refinery 29, si bien estas estarían en el grupo de las producciones más asequibles y breves por la naturaleza de las compañías citadas. Aún así, se asegurarían ingresos de entre 5.000 y 20.000 dólares por episodio (4.465 y 17.862 euros, respectivamente).Facebook no es la única gran compañía tecnológica que ha empezado a producir sus propios contenidos. Apple ya tiene dos programas, uno dedicado a aplicaciones llamado Planet of the Apps y otro de música y famosos, Carpool Karaoke, llevado por James Corden.