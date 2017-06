Espacio Pla: Cierre Fósil de Eva Shin + Intervención #1 Vsynth de Kevin Kripper

En Fósil, Shin abre un abanico de posibilidades en torno al empleo de la tecnología, involucrando y relacionando texturas y emociones junto a una propuesta sonora. Shin presenta al artista y su obra como un fósil proyectado hacia el futuro. En palabras del propio Lux Lindner ‘el porqué del cubo que gira, el fósil con siglos de estabilidad en sus aristas y tangentes, lo que no se orbita más que a sí mismo y no puede ser transportado en la combi del tiempo presente. Aquello que tiene puntas pero no tangentes, de momento, y usa la rotación sobre sus ejes para completarse una vez salido de la lanzadera’.

