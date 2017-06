Virus: Avast en relación al nuevo ataque de ransomware basado en Petya

Si bien no sabemos quién está detrás de este ciberataque en particular, sí sabemos que una de las características infames de Petya es que sus creadores lo ofrecen en la red oscura con un modelo afiliado que les da a los distribuidores hasta un 85% del monto del rescate pagado, en tanto que los autores del malware retienen el 15%. Estos suministran toda la infraestructura, los servidores de comando y control (C&C) y el método de transferencia del dinero. Este tipo de modelo se denomina “ransomware como servicio (RaaS)”, y les permite a los autores del malware convencer a clientes no expertos en tecnología para que lo distribuyan.

