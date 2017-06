Rodrigo Aybar, el nuevo director del OPDS opina que Macri “no tiene vocación por lo público”.

En palabras que hoy resultan paradójicas, analizó la política estadounidense con duras críticas a las políticas nacionalistas llevabas adelante por el entonces presidente, George Bush, muy similares a las que adoptó Donald Trump, el presidente norteamericano que tan bien se lleva con su ahora jefe político, Mauricio Macri. Fue justamente del actual presidente argentino que le tocó opinar para cerrar la entrevista, y no desaprovechó la oportunidad para sentenciar: “Valoro el interés de Macri en involucrarse en política, aunque no pareciera tener una profunda vocación por lo público”.

Rodrigo Aybar, el muchacho de la Uca de “volver al futuro” pasó a manejar el OPDS que cambió de director, luego de que el multidenunciado Ricardo Pagola fuera corrido del cargo, aunque no haya sido para enfrentar a la Justicia sino para ocupar un rol secundario, como salida elegante, como “estratega” en la campaña de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. Su lugar será ocupado por Rodrigo Aybar, ex director del CGP Comunal 14, Palermo , prolongando la vieja tradición de nombrar porteños en cargos de la provincia de Buenos Aires. Es que Aybar es un joven nacido en Recoleta pero que, como él aclara, “sus salidas nocturnas están en Palermo”.

