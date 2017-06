Después de los 600 despedidos de PepsiCo hay que sumarles 55 de supermercados Walmart

La respuesta de la conducción del sindicato fue negarse a tomar alguna medida por mínima que fuera. Peor aún y en un acto que quedará para la historia negra de la clase trabajadora Rodolfo Daer, planteó que van a reclamar la reapertura de la fábrica pero que si no es posible van a “buscar el mejor arreglo posible”. Lisa y llanamente Daer votó no reclamar más por los puestos de trabajo convirtiéndose en cómplice abierto de los despidos de 600 familias. Como era de esperar además de negó a aportar el “2% solidario” que el STIA descuenta a todos los trabajadores bajo convenio para el fondo de lucha. Todo esto Generó un enorme repudio. Rodolfo Daer dijo allí mismo sin vergüenza alguna que lo único que podíamos hacer los trabajadores era esperar a octubre y votar contra el gobierno.

This entry was posted in Economía Noticias and tagged Pepsico Walmart . Bookmark the permalink