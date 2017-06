Claves de indumentaria para entrenar

Por Silvina Barcio, socia creadora de Pink Palmera (pinkpalmera.com).

Con diseños pensados para lograr un entrenamiento más eficiente, las prendas deporitvas se reinventan y se convierten en un must para entrenar.

A la hora de hacer deporte no basta con usar ropa cómoda. Los tiempos en los que las prendas que quedaron descatadas de otros ámbitos de la vida se convierten en nuestro outfit de entrenamiento terminaron. Quizás antes desconocíamos que elegir las prendas adecuadas para realizar actividad fisica infuye positivamente en nuestro rendimiento deportivo, pero hoy las prendas pensadas para entrenar no solo nos brindan comodidad. La funcionalidad gana lugar y cada vez más buscamos generar un entrenamiento más eficiente.

La clave para lograrlo es combinar con onda prendas para fitness y lograr un mix entre las tendencias fashion y lo más adecuado para realizar actividad física. Así combinamos prendas que nos permiten movernos facilmente con diseños pensados para hacernos sentir bien y que nos aportan seguridad a la hora de realizar nuestros ejercicios.

El género de las prendas es fundamental. Para hacer ejercicio una excelente opción es el spandex, por su rápido secado y flexibilidad, tiene textura suave como el algodón y no pierde el color con los lavados, otra ventaja es que es una tela liviana, no se deforma con el uso y ajusta de tal manera que oculta las imperfecciones del cuerpo. El algodón en cambio es cómodo y permite la transpiración, pero no evapora, por lo tanto permite la proliferación de bacterias

La ropa especializada es la mejor opción y, en definitiva, es lo más práctico para el bolsillo puesto que las prendas que no son hechas para el gym se desgastan más rápido que una prenda deportiva genuina que ha sido diseñada especialmente para este fin. En este mismo sentido, elegir piezas con recortes que sigan las líneas del cuerpo no solo estiliza y nos permite vernos mejor sino que también permite que los movimientos sean más fluidos.

Los tops deportivos son una opción que es tendencia porque brinda comodida a la hora de hacer actividad física sin importar el tamaño del pecho. Para elegirlo, hay que tener en cuenta su calce para que te permita estar segura al realizar cualquier tipo de movimiento.

A la hora de elegir musculosas y remeras, siempre es preferible optar por telas livianas para que no interrumpan la actividad. Otra prenda fundamental es el abrigo post entrenamiento: elegir una prenda con tela liviana y que sea impermeable para el momento de relax post entrenamiento nos garantiza que los climas cambiantes no molesten.