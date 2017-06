“Automaton”: Jamiroquai anuncia su regreso a la Argentina #jamiroquailive2017

La banda made in London Jamiroquai anuncia regreso al país para el próximo diciembre en el Movistar Arena o el Hipódro Argentino de Palermo el 14 de Diciembre. Jamiroquai anunció su retorno a nuestro país para dar un concierto en el Movistar Arena a través de su cuenta oficial de Facebook. Según el cantante, Jay Kay dijo a la prensa que “reconocer el ascenso de la inteligencia artificial y la tecnología en nuestro mundo actual”, y en cómo los seres humanos estamos empezando a olvidarnos de las cosas más placenteras, simples y elocuentes de la vida, además de nuestro medioambiente, incluyendo la relación entre nosotros como seres humanos”. Jamiroquai vendió más de 27 millones de álbumes y ganó importantes premios como el Grammy, Gongs de Ivor Novello, MTV Moonmen, más cinco giras mundiales completamente sold out.

La banda que con “Automaton” suma ocho álbumes, logró consagrarse con “Travelling without moving”, lanzado en 1996 y que incluyó las canciones “Cosmic girl”, “Virtual insanity” y la que le da el nombre al trabajo.

Con este nuevo álbum, “Automaton”, recientemente publicado, la banda combina la ciencia ficción, el electro funk y la música tecno en su afán por desafíar al hombre contra la máquina frente al Planeta Tierra.

La banda fue creada en 1992 por el cantante Jason “Jay” Kay junto a Toby Smith (teclados), Stuart Zender (bajo), Nick Van Gelder (batería) y Wallis Buchanan (didgeridoo) y un año después, publicó su primer disco “Emergency on Planet Earth”, que incluyó el sencillo “When you gonna learn?”.

Este se realizará el próximo 16 de diciembre y las entradas se pondrán a la venta poder adquirir los tickets.

La agrupación, conformada por Jay Kay, The Bufalo Man y The Cat in The Hat, llegará a mostrar “Automaton”, su más reciente álbum junto a los éxitos de toda su discografía.

Jamiroquai comienza su trayectoria con When You Gonna Learn, su primer single. Inmediatamente se convierte en éxito

Comienza con el lanzamiento de su primer single When You Gonna Learn. Es un éxito. La gente está escuchando. Y bailando. Mucho. Jazz y funk son el pasado y el futuro, y ahora está para siempre presente. Sony Records firma Jamiroquai en un contrato de ocho discos. Emergency On Planet Earth nace, y se juega en todas partes, ganando su primer número uno en las listas de álbumes del Reino Unido.

The Return of The Space Cowboy sigue poco después como el álbum dos y llega al estado de platino. El Reino Unido se ha convertido en uno con la banda, y Jamiroquai vínculo con Japón, Australia, Nueva Zelanda, América Latina y toda Europa.

Viajar sin moverse fue la consagración. El mundo entero celebra sus cuatro singles, y compra 7 millones de copias de su último álbum. La crítica lo halaga y Jamiroquai llega al podio del reconocimiento tocando en la reconocida ceremonia de premios de MTV.

Con Deeper Underground, la banda entra en la industria cinematográfica ya que se convierte en un sencillo para la banda sonora de Godzilla. Es la primera pista de Synkronized, un álbum que según los expertos da más energía de baile que toda la Isla de Ibiza a las 5 de la mañana.

Con A Funk Odyssey, el grupo evoluciona con un nuevo sonido y una nueva impronta musical. El single Little L se convierte en un éxito mundial. Posteriormente, llega Dynamite, el cual es tan aclamado que lleva a Jamiroquai a lanzar un compilado de sus éxitos, Singles 1992-2006.

A lo largo de todos estos años, la música de Jamiroquai sigue recorriendo el mundo a través de Automaton, su último trabajo discográfico (2017) que desafía al hombre contra la máquina frente al Planeta Tierra. El disco es una combinación de Ciencia Ficción, Electro-Funk y Techno