Plan de invierno en estética

El invierno es momento ideal para ir proyectando aquellos cambios que queremos que sean visibles en el verano. El Dr. Imbriano propone 3 alternativas que incluyen implantes mamarios, liposucción y reducción de labios vaginales.

Durante estos meses fríos hay muchas propuestas para comenzar con los planes de belleza. El Dr. Leonardo Imbriano presenta 3 opciones: para las que quieran aumentar su busto, modelar cuerpo o para quienes tengan dificultades a la hora de lucir en bikini. Es importante destacar que ante cada propuesta, se debe evaluar cada caso para así elegir la mejor opción para cada mujer.

1-Implantes mamarios: Un implante mamario es una prótesis, constituida por una envoltura flexible (bolsa de silicona), que en su interior tiene un gel de silicona altamente cohesivo, usado para dar volumen en las mamas.

Pueden utilizarse con fines de reconstrucción o aumento mamario, a fin de corregir o mejorar ciertas imperfecciones, formas y/o contornos.

– Aumento mamario: se trata de la cirugía estética que permite el aumento de los senos, corrigiendo eventuales diferencias de volumen entre los mismos.

– Reemplazo de implantes precedentes: cirugía que consiste en el cambio de un implante antiguo por uno nuevo.

– Reconstrucción de los senos: intervención quirúrgica efectuada para reconstituir la forma natural de un seno, luego de un accidente o una cirugía.

¿Qué parámetros hay que seguir para elegir los implantes y que éstos no resulten excesivos o escasos? Es importante la altura y también el peso, pero los más importante para mí es el criterio cultural de belleza. Otro aspecto importante es el equilibrio de las formas.

No existe una vida útil fija para un implante mamario. Las prótesis disponibles actualmente en el mercado son realizadas con materiales más eficaces y técnicas de fabricación más avanzadas, no tienen una fecha de vencimiento a menos que surja algún tipo de complicación, ruptura o filtración que se pondrán de manifiesto con los controles de ecografía y mamografía.

Existen dos modos de colocar la prótesis: una alrededor del pezón y la otra forma es por debajo del surco submamario. La mayoría de las veces elegimos la que va por el pezón, pero cuando el pezón es muy chico no nos brinda el espacio para colocar la prótesis dentro de la mama, en ese caso se coloca por el surco. A veces las pacientes no quieren que les corten el pezón y eligen la otra opción.

El tiempo promedio para comenzar a ver los resultados esperados es de 3 meses después de la intervención. Los resultados completos se percibirán a partir del sexto mes, porque los implantes estarán completamente posicionados y continuarán modelando los senos, hasta que encuentren su forma y posición óptima.

Como toda cirugía, para minimizar riesgos, se necesita un electrocardiograma con riesgo quirúrgico, análisis de sangre completo con coagulograma y la Sociedad Americana de Cirugía Plástica recomienda una ecografía mamaria bilateral y una mamografía, sin importar la edad.

2-Liposucción: El objetivo de esta intervención es sacar la grasa localizada, acumulada. Antes de llegar a esta instancia, es ideal que la paciente haya bajado de peso. Hay que tener presente que la “lipo” no es un tratamiento para bajar de peso, sino de modelado.

La intervención consiste en sacar grasa localizada, ya que hay zonas con adiposidad que por cuestiones hormonales queda ahí y aunque las pacientes sigan haciendo ejercicio o bajando de peso, esa grasa siempre va a estar. Las zonas más recurrentes donde se hace el modelado es en abdomen, costados de cintura, la zona de atrás del corpiño, brazos en tríceps, pantalón de montar, cara interna de rodillas y debajo de los glúteos.

En cirugía plástica es importante destacar una tríada: la cirugía o tratamientos en cuestión (para potenciar resultados), dieta y ejercicio físico. Si una paciente que se hace una liposucción no cambia su dieta, volverá a recuperar la grasa que se extrajo. Siempre es recomendable que consulte a una nutricionista, como así también realizar ejercicio, que es un pilar fundamental.

Las pacientes el mismo día de la intervención ya pueden caminar y a los 3 días recomiendo que caminen un poco más, para que a la semana ya se pueda volver a hacer ejercicio.

TIP: Una vez que hacemos una “lipo”, el cuerpo se da cuenta que le han sacado grasa y entra en una especie de “estado de emergencia”. Los dos primeros meses hasta que se estabilice es importante que la paciente siga una dieta baja en carbohidratos, baja en azúcares refinados, ya que todo lo que se coma en ese momento el cuerpo lo acumula y lo convierte directamente en grasa, en un proceso mucho más rápido.

3-Labioplastía de reducción: Esta intervención es lo más solicitado en Ginecoestética. Aproximadamente el 20% de las pacientes presentan hipertrofia (tamaño exagerado) de los Labios Menores, siendo mucho más evidente y notorio al realizarse la depilación total de la zona púbica. Este trastorno no sólo implica una cuestión estética, sino que interfiere en la vida diaria de las pacientes, en su higiene, al utilizar ropa o bikinis ajustadas, al practicar deportes o durante las relaciones sexuales, produciendo incomodidad y dolor.

La Labioplastía de Reducción es una cirugía que tiene como objetivo la reducción y armonización del tamaño y forma de los labios menores vaginales, sin la pérdida de sensibilidad en la zona, y con una cicatriz totalmente invisible.

Las más jóvenes consultan por esta intervención cuando comienzan su vida sexual o al usar ropa ajustada, porque sienten molestias o están acomplejadas con el tamaño y la forma de sus labios. Las pacientes más grandes realizan la consulta por el paso de los años o por los cambios hormonales (embarazos, menopausia), que hacen que tengan una alteración de la forma y el tamaño (agrandándose y estirándose).

¿Por qué se pueden agrandar los Labios? Los labios grandes no son producto de una enfermedad, es una cuestión genética o de alteración de forma debido a los cambios hormonales (menopausia o embarazo), el parto en sí puede producir algún traumatismo con alteración de la forma, o en algunas pacientes la masturbación y manipuleo de los labios puede producir un estiramiento.

Los cambios hormonales que atraviesa una mujer producen alteraciones en el colágeno y tejido de sostén. Así como es notorio el cambio en la estructura del rostro y el cuerpo, sucede lo mismo en los labios vaginales (menores y mayores) y en el Monte de Venus. Los labios menores se estiran y agrandan, y los labios mayores pierden su volumen y relleno, perdiendo su turgencia y forma. En el Monte de Venus se acumula mayor cantidad de grasa, produciendo un “bulto” que molesta a muchas mujeres al usar ropa ajustada o en su actividad deportiva o sexual.

Dependiendo el caso, se realizan plásticas de reducción (labioplastías), o rellenos de la zona con grasa de la propia paciente o con biofillers tales como el ácido hialurónico.

Dr. Leonardo Imbriano – MN 190601

-Cirujano Plástico y Ginecólogo

-A cargo de la Unidad de Estética Genital Femenina en DELSUR Medicina Estética

-Miembro de la Sociedad Argentina de Ginecología Estética-Cosmética Biológica y Regenerativa (SARGE)

Acerca de: El Dr. Leonardo Imbriano es egresado de la Universidad del Salvador (USAL). Su formación en Ginecología, Cirugía General y Cirugía Plástica, le ha permitido ser referente en intervenciones de Estética Genital Femenina, Medicina y Cirugía Estética. Trabaja constantemente por un cambio de paradigma con respecto al abordaje de la estética, la autoimagen y salud sexual de sus pacientes. Lleva a cabo distintas actividades como docente y disertante en Congresos en el ámbito nacional e internacional. También ha presentado trabajos científicos de su especialidad y ha desarrollado innovadoras técnicas de tratamientos y reconstrucción en el área corporal y genital. Actualmente investiga la utilización de Stem Cells mesenquimales (Células Madre), con aplicaciones en diferentes tratamientos para la regeneración natural de tejidos y antiaging.