Gastronomía: ¿lo artesanal se puso de moda?

¿Cómo hay que comunicar las virtudes de esta propuesta, para que el cliente las comprenda? Jatar opina que hay que comunicarlo abiertamente. “El consumidor responsable no solo percibe y valora lo natural, sino que además se informa y lo busca”. Pero aclara que “natural es diferente de casero. Natural remite a que sus ingredientes son productos que vienen directo de la naturaleza: plantas, carnes, frutas, semillas, raíces, agua, aceites o grasas producidos a la antigua. Casero es cuando se cocina como lo hacía mamá, la tía o la abuela, y pueden usar, por ejemplo, el famoso caldito envasado o la margarina o el aceite de supermercado. En la medida en que haya menos intermediarios en la cadena productiva, más natural será el producto”, opina. Por su parte Rovetta, de Suss Cupcake Café, tiene una mirada mas directa: “Nosotros no nos esforzamos por comunicar que nuestros productos son caseros. Al verlos se puede apreciar que lo son, y al probarlos ¡se confirma!”. Y Raizman agrega que “desde el punto de vista de la comunicación, actualmente lo artesanal se vincula a lo auténtico; tiene un sello propio, una firma. Y en gastronomía es un producto hecho con ingredientes naturales, y mucho cuidado por el detalle. En definitiva, se aleja de lo industrial por su calidad y por la experiencia diferencial que le brinda al consumidor”.

Por otro lado Alejandro Raizman, socio de Aldente Group (www.aldente-group.com), boutique creativa especializada en materias como fotografía, diseño, producción y creatividad publicitaria, señala que la cocina puede ser casera aunque se realice en otra parte, ya que no depende de dónde se cocine, sino de cómo y con qué ingredientes se elabore. “Si hay pasión en la cocina, si se utilizan materias primas frescas y de calidad, si no se utilizan conservantes, colorantes ni aditivos, si el producto final tiene como valor fundamental el sabor auténtico, si no se descuidan texturas y aromas, pues bien, entonces estaríamos hablando de comida casera real”.

This entry was posted in Bares Restaurantes and tagged Gastronomía . Bookmark the permalink