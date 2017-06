Interna feroz: Se presentó Fabián Castillo para conducir FECOBA

Finalmente expresó: “Tengo el firme propósito de trabajar en pos de objetivos claros, transparentes y que nos contengan a todos, el poder en nuestra Federación no será representado por la decisión caprichosa de un conductor, el poder en FECOBA será la expresión de cada una de las cámaras que lo conforman. Es sumando voluntades que podremos construir una FECOBA grande y que nos incluya a todos, para que el futuro sea posible, les pido que me acompañen en las próximas elecciones de nuestra entidad.”

This entry was posted in Noticias and tagged FECOBA . Bookmark the permalink