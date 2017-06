Diputados aprobó ley que penaliza la corrupción empresaria, pero van a medias tintas.

Por el PRO, el diputado Pablo Tonelli sostuvo: “La Ley no solo contempla la ampliación de la responsabilidad penal respecto de las personas jurídicas, sino que contempla la prevención en materia de delitos que pueden ser cometidos por personas jurídicas”. “Se ha criticado el artículo 37, pero desde mi punto de vista ese artículo es claramente beneficioso. Se refiere a la posibilidad que personas jurídicas celebren acuerdos por hechos anteriores a la sanción de la presente ley”, dijo el macrista al defender uno de los artículos que promete fuertes cruces durante el debate en particular.

Por su parte, el justicialista Jorge David dijo que “esta iniciativa es un avance pero hay muchos artículos que podrían haber sido modificados porque el sistema de penas no es propio del proceso penal” y por eso “nosotros proponemos devolver el dictamen a la comisión no para frizarlo sino para modificarlo”.

