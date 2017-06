El virus ransomware extorsionador llamado Petya encripta todo el disco duro

Cabe destacar, que existe una contraparte ante la concepción de Petya como ransomware, Matt Suice, de la firma Comae considera que el software no es un ransomware dado que no extorsiona al usuario sino que más bien daña partes de su disco al sobrescribir cada uno de estos sectores, cataloga el software como un wiper.

