Carrizo: “Impulsar un proyecto para eliminar la obligatoriedad de las vacunas es un acto de gran irresponsabilidad como representante del Estado”

“Junto a la diputada nacional, Alejandra Martínez (UCR- Cambiemos), presidenta de la comisión de Familia, Samanta Acerenza (PRO-Cambiemos), Brenda Austin (UCR-Cambiemos) e integrantes de la bicameral del defensor del niño y de la Comisión de Familia presentamos este proyecto que penaliza este abuso de autoridad frente a la infancia. Los niños en la Argentina no pueden ser objeto del libre albedrío en cuestiones de salud primaria ni por los adultos a cargo ni por la negligencia del Estado. Vacunarse es un derecho de ellos y una obligación de los grandes, no es algo sobre lo que podamos opinar sino algo que debemos respetar”, explicó.

