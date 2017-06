La Cámara Federal confirmó el procesamiento de Boudou por la compra de 20 autos

No obstante, este permiso se le concedió hasta los alegatos, donde es obligatoria la presencia de todos los acusados. Por ello arribó a los tribunales de Retiro poco antes de las 10.30 por un acceso lateral, desde donde ingresó directamente a la sala de audiencias B ubicada en la planta baja de Comodoro Py 2002 y lindera a otra sala en la que actualmente se juzga a la ex funcionaria menemista María Julia Alsogaray por delitos de corrupción.

Boudou, su ex novia y los demás acusados tuvieron que presentarse en tribunales para escuchar el alegato y deberán estar de ahora en más hasta el final del juicio, cuyo veredicto se prevé para el 1 de agosto. El ex vicepresidente había concurrido a la primera audiencia y luego pidió ser excusado de seguir en persona el juicio.

La fiscal Stella Maris Scandura afirmó que “se encuentra acreditada la participación y responsabilidad” del ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou en connivencia con su ex novia Agustina Seguí en la falsificación de los papeles de un vehículo Honda CRX del Sol, en el alegato final ante el Tribunal Oral Federal 1 que juzga a ambos por “falsedad ideológica”.

