Empezar de cero: lo primero que debemos tener en cuenta a la hora de comenzar un proyecto de decoración.

Definir el equipo Una vez que sabemos cómo es el espacio en el que vamos a trabajar debemos definir si vamos a encarar el proyecto con la ayuda de un profesional o si vamos a hacerlo nosotros. En caso de contratar un decorador, debemos elegir una persona en la que confiemos. Determinar en conjunto cuáles son las funciones que va a afrontar el profesional es lo más importante.En este punto es crucial pensar su rol y saber si estamos abiertos a que nos proponga un concepto completo o si preferimos que se encargue de seguir un plan que ya tenemos definido, si queremos que acompañe solo ciertas partes del proceso o si tiene que hacer seguimiento de alguna obra. Dejar en claro en este punto los costos y qué está incluido y qué no (traslados de mercadería, cantidad de propuestas, etc).

