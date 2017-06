Juego online sin control: Las apuestas digitales en internet descontroladas.

Convocan a las loterías estatales a defender sus derechos y liderar la implementación de las apuestas online reguladas

(Iguazú) El presidente del Instituto Provincial de Lotería y Casinos (IPLyC) de Misiones, Eduardo Torres, animó a las loterías provinciales a no ceder “a otros” el poder de control sobre el juego como lo consagra la Constitución Nacional y afirmó que “no es solución que nos hagan una ley para nosotros que somos el dueño de los juegos”. Torres abrió las sesiones de ALEA, la entidad que agrupa a las loterías estatales y que sesiona hoy en Iguazú, con la presencia de representantes de 18 provincias.

“Si nosotros nos hubiésemos puesto de acuerdo en 2003, seguramente hoy hubiésemos sido los dueños del mercado latinoamericano del juego online. Pero hoy estamos atrás de casi todos los países”, agregó el funcionario de Misiones. Recordó que hoy se utilizan modernas tecnologías y la Argentina se cuenta entre los países con “la mayor cantidad de celulares per cápita de toda América Latina, pero estamos atrás de todos los países de Latinoamérica, como Paraguay, Brasil o Colombia, que ya tiene su ley de regulación”.

Al mencionar el creciente negocio de las apuestas digitales en internet, polemizó con el jefe de Gobierno porteño, Rodríguez Larreta, quien prometió “de ninguna manera extender el juego de la Ciudad”. Lo hizo al presentar el nuevo Centro de Monitoreo y Control del Juego de la Lotería de la Ciudad, que funcionará desde julio con el traspaso del control y de las ganancias por parte de Lotería Nacional.

“Yo disculpo al señor Larreta por esta declaración porque él está para otras cosas. Sí culpo a quienes están al frente de los institutos que no expliquen qué significa estas palabras, porque el juego no es una cuestión que decidamos nosotros, si crece o no, es una decisión que toma el jugador, la sociedad”, expresó. También sostuvo que “si le quieren poner un tope al juego legal, lo único que van a lograr es que se incremente sin ningún tipo de límite y con amplia libertad el juego ilegal, que de por sí existe en la Capital Federal y del que no se enteran muchos fiscales incluso cuando pasan las publicidades en la tevé pública, en diarios”.

El control del juego online, el freno a las apuestas ilegales y el juego responsable son algunos de los temas que analizarán en debates y exposiciones de especialistas de renombre internacional como los españoles Laura Guillot y Juan Barrachina y los juristas Mariano Cúneo Libarona y Federico Fortunati Padilla. El encuentro fue organizado por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos (IPLyC) de Misiones, con respaldo de la Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA).

El temario incluye asuntos como las apuestas deportivas y juegos online en su contexto de mercado y riesgos, las cuestiones jurídicas en la relación entre internet y el juego, la situación de la actividad en la Argentina dentro del contexto internacional y el juego “omnicanal” que contempla todas las variedades de las apuestas digitales, electrónicas o en línea.

Torres mencionó la experiencia de Misiones en materia de apuestas online. El encuentro se realiza luego que ALEA diera la semana pasada un fuerte respaldo a la lotería misionera manejada por el IPLyC. Es que en las últimas semanas un fiscal porteño bloqueó la plataforma estatal MisionBet, en un procedimiento que fue considerado “por lo menos raro” por el jurista Cúneo Libarona y que desde Misiones se atribuyó a intereses privados y de la AFA que buscan el monopolio de las apuestas deportivas, entre otras.

“Y esto (el marco legal de control del juego) no es responsabilidad del Congreso de la Nación. Es responsabilidad de nosotros esta lotería. No nos confundamos. No cedamos nuestros poderes a otros. No es solución que nos hagan una ley para nosotros que somos los dueños de los juegos”, dijo Torres. Se preguntó enseguida, sin nombrarlas, cuáles fueron las loterías estatales que no están hoy en Iguazú.

El titular del IPLyC se preguntó luego “cuántos legisladores suman esas provincias, en la concentración de habitantes que tienen. ¿Vamos a presentar nosotros un proyecto de ley -las provincias más chicas- o van a imponernos ellos con el número de votos de la cantidad de legisladores que tienen una ley en donde nosotros vamos a perder absolutamente el poder que tenemos sobre algo que nos corresponde por mandato constitucional”.

Recordó que el IPLyC en 2004 comenzó a otorgar concesiones a empresas privadas, “de renombre y líderes en el área del mercado mundial del juego online”. “ Pero la experiencia no fue muy positiva. Luego de habernos frustrado de esta manera de explotar el juego, hemos decidido asociados a un operador privado, a lanzar una página de nuestra lotería”, admitió.

Al comentar la experiencia de Misiones en la material, subrayó que uno de los principales frutos consistió en verificar la eficiencia del IPLyC para detectar y sancionar anomalías. “Comprendimos que los únicos capaces de controlar el juego online somos las loterías. Fuimos nosotros los que controlamos las irregularidades que cometieron empresas, a través de los espejos que teníamos, de réplicas de todo lo que ocurría que pedimos las explicaciones”, explicó. En esta caso se detectaron “incumplimientos en apuestas que no garantizaban la seguridad exigida por el IPLyC y les sacamos la concesión”.

Torres agregó que el organismo estatal verificó la falta de pago del cánon o la existencia de “apuestas indescifrables, que no sabíamos dónde iban, o casos ventanas por las cuales se evitaba que pasen por las páginas oficiales para apostar directamente a sus casas centrales”. “Si con empresas concesionadas por una lotería ocurría esto, imagínense lo que está ocurriendo con las más de 7000 páginas que hoy están funcionando sin ningún tipo de control en todo el país. Qué seguridad tienen apostadores, qué seguridad tienen nuestros hijos menores, que están hoy con la tecnología, si no están haciendo apuestas en estas páginas que nadie controla”.

Por eso el titular del IPLyC insistió en que las loterías provinciales deben decidir el camino a tomar. “Cada lotería puede tener su página o no, tampoco es imprescindible que la tengan. Si a mí me hubiesen ofrecido lo que nosotros ofrecíamos en 2004, no hubiésemos creado una página. Cuando exponga la gente de España nos dará una claridad fundamental para que tomemos una decisión, en base a su experiencia”.