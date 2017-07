20 mangos: Desde el domingo la nafta súper a 19,72 y el diesel premium a 19,88

Para entender este laberinto de precios las empresas decombustibles, como YPF, Shell, Axion, Petrobras y Oil les cobran a los consumidores finales en pesos (salvo una porción mínima que se exporta). Pero al menos un 80% de sus costos está en dólares, la moneda en que cotiza el petróleo, la principal materia prima de las naftas y el gasoil. De manera que esas empresas necesitan más pesos para pagarles a sus proveedores, pero los costos laborales son en pesos, lo que no dicen las petroleras es que el crudo de Neuquén es del mejor que hay en el mundo y el costo es en pesos. Esta distorción se debe a los descubrimientos de gas de esquisto en Estados Unidos (equivalentes a las reservas petroleras de Arabia Saudita) y los recientes descubrimiento de petróleo en Australia (233 mil millones de barriles), deberían hacer descender el precio del petróleo a un nivel de 46,15 dólares el barril. Esto no ocurre por la manipulación del precio que realizan los bancos y las grandes corporaciones petroleras. Es decir en Argentina los gobiernos subsidian a las empresas petroleras y le cobramos el iva a la leche y al pan. El petróleo ‘made in Argentina’ “no es sostenible a largo plazo”. Es decir el estallido social en Argentina siempre estrá a la vuelta de la esquina. La realidad según los números de palermonline Noticias el precio de la nafta y el gasoil debería costar con toda la furia 0,3 centavos de dolar y estar por arriba de 0,2 centavos por dolar, es decir entre 4 a 6 pesos Argentinos. ¿La pregunta es quien se lleva el resto?

