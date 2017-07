El director General de Google Argentina “el Gobierno debe ayudar a controlar pero no regular, debe dejar que la innovación fluya”

“La ley de emprendedores es un paso enorme, cuando se termine de efectivizar. Hay que reducir las barreras y simplificar procesos. Las ideas no reconocen fronteras y cuanto más difícil es crear algo acá, no hay incentivos para que no crucen un río o una cordillera”, explicó Frankel, que administra un espacio donde trabajan más de 300 empresas de diverso tipo.

“Lo importante es que la innovación sea libre. Si regulamos mucho ese espacio podemos estar cortando las alas a posibles empresas del futuro. Es un espacio de enorme innovación, de gran transformación, el gobierno debe ayudar a controlar pero no regular, debe dejar que la innovación fluya, idealmente que la deje volar. La innovación argentina puede impactar globalmente, nosotros no le tenemos que poner barreras”, afirmó Procaccini en diálogo con Télam. Google presentó su asociación con AreaTres, un espacio de “coworking” ubicado en el barrio de Palermo que ahora formará parte de la red de 25 espacios patrocinados por la empresa californiana para “apalancar” el desarrollo de emprendedores y startups.

This entry was posted in Noticias Tecnología and tagged Federico Procaccini Google Argentina . Bookmark the permalink