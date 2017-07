Escribe: Jorge Pinedo. Sobre liderazgos y organización. La danza de la lluvia.

En un principio fue la subsistencia y la abundancia su creencia. De repente llegó la sequía, lo más parecido a la muerte, sin serlo, pero así pensado. Hubo que recurrir al ritual, aún quien en el mismo no crea: entonar y bailar la danza de la lluvia para no desperdigarse y perecer. Hasta que llovió y retornaron otros animales, otras plantas. Hoy -como decía el anciano cacique- es tiempo de dejar de sobrevivir y comenzar a vivir.

Hace llover la danza de la lluvia? De hecho, y también -por qué no- de derecho, se practica en diversos rincones del orbe desde hace milenios. La persistencia remite a cierta eficacia. Más allá de que agua o maná caigan de los cielos, la danza mantiene reunido al grupo en momentos de sequía, páramo, catástrofe. Se juntan y bailan; no encuentran nada mejor. Hasta que llueve.

