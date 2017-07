Los docentes de Lugano seguimos buscando a Nadia Rojas

Ya terminó junio y el banco de Nadia sigue vacío. Nos resulta muy difícil seguir adelante. Sus amigos la extrañan, todos los docentes también. Se nos acerca la fecha del acto, de la obra de teatro que ella protagonizaba, y Nadia sigue sin aparecer. No pasa un solo día en la escuela en que no hablemos de ella y de las muchas pibas que nos desaparecen todas las semanas en los barrios, en las escuelas. De cómo funcionan las redes de trata, de cómo enfrentar esta situación. El tema llegó para quedarse. Pero no queremos que se quede en nuestra escuela, porque son cientos las pibas que nos faltan. Queremos traspasar los muros de la escuela, que se conozca lo que está pasando en la Ciudad de Buenos Aires, queremos a todas nuestras pibas en donde tienen que estar: estudiando, con sus profesoras y profesores y en sus casas, con sus familias. La comunidad educativa toda está decidida a seguir la lucha para que Nadia aparezca y vuelva a estar entre nosotros. En estos momentos la causa de Nadia pasó a fueros federales, encontrándose con demoras en la designación efectiva de un juez que investige. Lo que debería ser un avance en la investigación para dar con el paradero de Nadia, significa más trabas burocráticas. Por eso, seguimos movilizándonos junto a las organizaciones sociales del barrio, la familia de Nadia y nuestros estudiantes porque queremos que la justicia se haga cargo, el estado es responsable de que Nadia aparezca. Exigimos también al gobierno y a su Ministerio de Educación la efectiva implementación de la ley de Educación Sexual Integral sancionada en 2006; queremos un incremento presupuestario destinado a la aplicación de la misma en todas las escuelas del país. El lunes 3 de julio a las 9 y 30 horas estaremos movilizándonos con la comunidad educativa y con el barrio acompañando a la mamá de Nadia a los tribunales de Comodoro Py para que la reciban y le informen las novedades de la causa.

