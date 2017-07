Las fotos de Diane Arbus curadas por Jeff L. Rosenheim en el Malba: En el principio

El jueves 13 el Malba inaugurará En el principio, muestra organizada por The Metropolitan Museum of Art con cien fotos que dan cuenta del giro en la carrera de Arbus, entre 1956 y 1962, cuando salió a recorrer Nueva York buscando personajes más “leves” que los que la convertirían en leyenda. La fotógrafa nació en esa ciudad el 14 de marzo de 1923 como Diana Nemerov. Su madre, Gertrude Russek, había heredado una casa de pieles en la Quinta Avenida. Su padre, David Nemerov, era un simple empleado. La pareja se casó en contra de la voluntad de la familia Russek. Pero el negocio se transformó en un emporio que superó la crisis del 30 y no paró de crecer. El matrimonio, millonario, tuvo tres hijos: Howard, Diane y Renee.

Diane Arbus

En el principio

14.07— 09.10.2017

Inauguración: jueves 13 de julio, 19:00

Curador: Jeff L. Rosenheim

Sala 5, Nivel 2

Organizada por The Metropolitan Museum of Art (Nueva York), la exhibición presenta por primera vez en nuestro país un conjunto de 100 fotos de Diane Arbus (Nueva York, 1923-1971), una de las artistas más influyentes de la fotografía del siglo XX. Se trata de la primera colaboración del Met con una institución argentina.

La muestra hace foco en los primeros siete años en los que Arbus trabajó con su cámara en las calles de la ciudad de Nueva York (1956-1962), período en el que la artista desarrolló los temas centrales de su carrera y su estilo, que rápidamente sería reconocido, alabado, criticado e imitado en todo el mundo. La mayor parte de las fotos pertenecen al Archivo Diane Arbus del Met –adquirido en 2007 a los herederos de la artista– y son inéditas. Ofrecen, por lo tanto, una oportunidad sin precedentes para que visitantes e investigadores exploren en profundidad la génesis creativa de esta artista fundamental. Además, se presentará el portfolio Una caja de diez fotografías, que Arbus produjo entre 1970 y 1971.

En el marco de la exposición, se presentará el catálogo editado especialmente por el Met, que incluye dos ensayos: “In the beginning” de Jeff L. Rosenheim y “Notes from the archive” de Karan Rinaldo, con un anexo de los textos traducidos al español. El libro recoge las investigaciones recientes sobre el Archivo Diane Arbus y la reproducción de un amplio conjunto de fotografías, negativos, diarios, notas y correspondencia.

Durante la exhibición, los programas públicos de MALBA harán foco en la complejidad de la cultura norteamericana de la década del 50 y 60, años que han sido clave en la renovación de las ciudades y sus modos de vida, así como de los lenguajes artísticos que han dado cuenta de ella. La programación incluirá una clase magistral de Jeff L. Rosenheim, curador de la exposición y custodio del archive de Diane Arbus; un ciclo de cine dedicado a la ciudad de Nueva York, escenario privilegiado del cine independiente norteamericano contemporáneo a Arbus; un taller a cargo del reconocido fotógrafo Alberto Goldenstein; y programas especiales para niños, escuelas y adultos a cargo del equipo de educación del museo.

N. Diane Nemerov, Nueva York, 1923-1971

Nació en el seno de una familia judía dueña de una gran tienda en la Quinta Avenida de Nueva York. En 1941, a los dieciocho años, se casó con Allan Arbus y, durante una década, trabajaron juntos en la producción de fotografías para revistas: él operaba la cámara y ella realizaba la dirección de arte. Si bien ella había comenzado a tomar fotos para sí misma en esa época, recién en 1956, año en el que rotuló un rollo de película con el número 1, comenzó a dedicarse a la obra por la que es reconocida.

La primera historia de Arbus para una revista apareció en Esquire en 1960. Durante la década siguiente, al tiempo que continuó trabajando en sus proyectos personales, publicó más de cien fotografías en Esquire, Harper’s Bazaar y otras de las revistas más importantes de los Estados Unidos. Las notas incluían retratos y ensayos fotográficos, que ocasionalmente eran acompañados por sus propios escritos.

En 1963, Arbus recibió la primera de sus dos Becas Guggenheim, que le permitió viajar por los Estados Unidos fotografiando gente, lugares y eventos que describía como “las ceremonias importantes de nuestro presente”. Estas fotografías concentraron la atención crítica y popular en 1967, cuando fueron exhibidas junto a la obra de Lee Friedlander y Garry Winogrand en la legendaria muestra New Documents en el Museum of Modern Art de Nueva York.

Arbus se suicidó en julio de 1971, apenas unos meses después de haber lanzado un portfolio de diez impresiones que había planeado como el primero de una serie de ediciones limitadas de su trabajo. En 1972, fue la primera fotógrafa en ser incluida en el pabellón estadounidense de la Bienal de Venecia. Ese mismo año, el Museum of Modern Art presentó una gran muestra con sus fotografías, que viajó posteriormente por todo el país y Canadá. La monografía que se publicó como catálogo de esa exposición nunca ha dejado de imprimirse y continúa siendo uno de los libros de fotografía más importantes y ampliamente distribuidos de todos los tiempos. En los cuarenta y cinco años que pasaron desde la muerte de Diane Arbus, millones de personas han visitado una gran cantidad de retrospectivas realizadas en museos internacionales, que exploran la controvertida obra de esta artista cuya singular visión revolucionó la práctica fotográfica.

Jeff L. Rosenheim

Curador a cargo del Departamento de Fotografía de The Metropolitan Museum (Nueva York). Autor de diez libros sobre Walker Evans, Rosenheim es el custodio del Archivo Walker Evans, que el MET adquirió en 1994, y del Archivo Diane Arbus. Tiene una Licenciatura en Estudios Americanos de la Universidad de Yale y un Master en Fotografía de la Universidad de Tulane. Ha dictado una gran cantidad de conferencias, curado numerosas exhibiciones, como Photography and the American Civil War (2013), y publicado ensayos sobre un amplio conjunto de artistas como Carleton Watkins, Thomas Eakins, Walker Evans, Helen Levitt, Robert Frank, Diane Arbus, Lee Friedlander, William Eggleston y Stephen Shore, entre otros.

Imágenes: Lady on a bus, N.Y.C. 1957 y Taxicab driver at the wheel with two passengers, N.Y.C. 1956. © The Estate of Diane Arbus, LLC. Todos los derechos reservados