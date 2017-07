Macri: “Las pymes son el corazón productivo de la Argentina, por eso generamos las condiciones para que crezcan”

“Sabemos que para que cada vez haya menos pobreza en el país no hay recetas mágicas: lo más importante es generar trabajo de calidad, ese que te hace sentir orgulloso porque sabés que con tu participación estás haciendo un aporte. Estamos sentando las bases para hacer crecer a la Argentina de manera sostenida. Estamos haciendo lo que hay que hacer y no se hacía para que cada vez más argentinos tengan la oportunidad de desarrollarse y hacer realidad sus metas. “Producimos miel en Claypole y estamos contentos porque las rutas mejoraron mucho, es un cambio que va a tener un impacto muy grande en nuestro trabajo y en nuestra vida”, me decía Pedro, uno de los emprendedores que conocí. Para eso trabajamos todos los días desde las distintas áreas del Gobierno: para hacerles las cosas más fáciles a los argentinos. Porque los queremos ver concretar sus proyectos y apuntar cada día más alto.

