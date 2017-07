La magia de las especias

El universo de las especias es infinito. En aromas, en colores, en sabores, en texturas. Y es contagioso. Transmiten sus poderes al resto de los alimentos y nutren las más hermosas fantasías cuando en la medida y la combinación exactas se nos presentan. Una torta con el mejor aroma a vainilla, un arroz con leche perfumado con canela de Madagascar o de Ceylán, un arroz al azafrán español, un curry indio, un agua de mentas, un café con cardamomo… cuántas delicias! La cocina del Mediterráneo en general las usa de manera simple: un pesto de albahacas, perejil picado para saborizar, romero, salvia o tomillo para macerar o para una salsa de finas hierbas. En cambio las recetas indias, pakistaníes, nepalíes y de la zona son una compleja mezcla de especias que balancean los platos según los ancestrales conocimientos del Ayurveda, combinando en diferentes dosis a veces polvo, a veces semilla, a veces hojas, de coriandro, cúrcuma, chili, comino, canela, clavo de olor, pimienta, mostaza, fenogreco, amapola, hinojo, nuez moscada, asafétida, estrella de anís, azafrán, polvos de rosa, gengibre, ajo, y otras tantas. Tanto las familias indias como las árabes tienen su propia receta que se transmite de generación en generación, y cuando se forma una nueva familia, surge también una nueva variación de la receta original, que refleja la identidad y la personalidad de la nueva unión. Es así entonces que hay baharat y masalas más dulces, más astringentes, más picantes, más intensos, que logran diferentes balances y dan distintos toques a las preparaciones. A mí me resulta mágico el proceso de armar mi propia especie. Seleccionar los granos y semillas, tostarlos, molerlos… Es muy lindo disfrutar durante la elaboración de una comida, de una mezcla armada con las propias manos, y condimientar las empanadas, las carnes, las legumbres… Te paso una receta de un masala básico, ideal para un guisado de aves, cerdo o pescados: – 2 cucharadas de semillas de coriandro – 1 cucharada de semillas de comino – 1 anís estrellado – 1 rama de canela – 4 clavos de olor – 6 semillas de cardamomo – 1 cucharada de pimienta negra – 1/4 de nuez moscada – 1 hoja de laurel – 1 cucharada de fenogrego – 1 cucharadita de pimienta de cayena – 1 cucharadita de ajo triturado – 1 cucharadita de cebolla seca – 1 cucharadita de paprika Poner todo lo que no sea polvo en una sartén sin engrasar y tostar a fuego moderado unos segundos, hasta que desprendan su aroma. Sacarlas, dejarlas entibiar y añadirle los polvos de especias, dentro de un molinillo de café o una trituradora. Procesar hasta obtener un polvo fino y homogéneo. Envasar en un frasco con tapa hermético y disfrutar cada vez que quieras condimentar tu comida. Que lo disfrutes!

