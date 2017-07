Dueño de la agencia que vendió el boleto ganador de $532 millones celebró “haber cambiado la vida de alguien para siempre”

“Anoche me llamó mi socio para contarme que el boleto lo habíamos ganado nosotros y no pudimos dormir en toda la noche de los nervios, porque empezás a pensar qué harías con esa plata, quién será el ganador, de qué manera le cambió la vida”, comentó a Télam Omar, uno de los socios de “Mi Casino”, la agencia ubicada en Venezuela al 2300.

This entry was posted in Noticias . Bookmark the permalink