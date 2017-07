Mugre, ratones, olor nauseabundo son lo que la Gerencia de Sbase puede ofrecer a los porteños.

La mugre, las ratas, los policias mirando su celular, los vendedores ambulantes, los pungas, los pungas de los pungas, las cucarachas, las escaleras mecánicas que no funcionan, las máquina expendedoras de sube que se tragan la plata y no cargan, Baños sucios y desastrozos, todo en Sbase tiene problemas que tienen solución. Pero uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta es el peligro que representan las ratas y ratones para la salud pública en un espacio cerrado, ¿Larreta entenderá de ratas?

Pero ahora hay que sumarle el olor a orín en las conexiones más transitadas Desde la línea D a la A y E es insoportable y se nota que el jefe de Gobierno Larreta ubicó a sus amigos más sucios y desordenados, con el agravante que ahora hay matería fecal en los pasillos. No es que falta plata, es que la usan para otra cosa, para comprar y gastar en cenas, boliches y trolas de Palermo. Los recursos del Subte en cuanto a su publicidad institucional la tomó una agencia de publicidad amiga del amigo de la Gerencia y publican por ejemplo en revistas de Tierra del Fuego. Son unos genios del Marketing por que Tierra del Fuego tiene el sistema de subte más grande del mundo. Es verdad que Tierra del Fuego no tiene subtes. Es decir la revista que te dan en el avión a Tierra del Fuego con la publicidad no es en realidad para comunicar nada útil, Es para desviar fondos públicos a algun amigo de la gerencia operativa de Sbase. A cada chancho le llega su San Martín dice el refrán.

La empresa de Subte necesita urgente una empresa de higiene urbana que al menos pasen un trapo humedo con limpiador, pero esa no es la preocupación de de la gerencia operativa, los pibes están para cosas grandes, gastos de representación, jodas en Palermo Soho, con que la legislatura mire donde gastán la plata, van a encontrar a los fiesteros de los recursos del estado. La frecuencia de salida es otro problema que no quieren solucionar simplemente por impericia operativa.

Tanto el ratón casero como las ratas son ampliamente conocidas en el mundo por los perjuicios que causan, y que incluyen daños en cultivos y alimentos almacenados, daños en estructuras diversas y la transmisión de enfermedades al hombre y los animales domésticos. Es conocida la roedura de cables eléctricos con el consiguiente peligro de incendios. La construcción de cuevas debajo de las estaciones de Subte debilita los cimientos, mientras que las cuevas en caños, caminos y terraplenes provocan erosión e inundaciones como las que se producen sobre Av Cabildo desde el 1500 al 1.

La calidad del servicio del transporte público en la Ciudad de Buenos Aires es uno de los temas pendientes del Jefe de Gobierno, a pesar de los arreglos decorativos, que a nadie le importan, el problema central son las tarifas y la mala prestación, la pésima administración de SBase con su falta total de idoneidad para adminsitrar la línea.

Consultamos con el experto en Management, con un Doctorado en Administración y al ser consultado Pedro Manuel Ortiz por Palermonline Noticias dijo “administrar es una técnica de dirección y gestión de empresas, pero cuando los políticos ponen a un político chirolita a gestionar cuando antes manejaba un pony o un karting o un kisoco, la empresa se va a pique rapidamente, eso esta todo estudiado hace años, los fallos se visualizan rápidamente y los porteños lo saben, que raro y que lástima que el Jefe de Gobierno de lA Ciudad de Buenos Aires Horacio Larreta tenga tantos compromisos con inútiles, es una pena por el”.

Demoras la marca registrada de la Gerencia Operativa Sbase

Demoras que promedian los 20 minutos, trenes viejos que generan un ruido ensordecedor, filtraciones de agua los días de lluvia y falta de señalización son algunos de los problemas que enfrentan día a día los usuarios de la línea E de subte. Con una extensión de 9,6 kilómetros, conecta el sur de la Capital con el microcentro desde la estación Plaza de los Virreyes hacia Bolívar. En diálogo con la Asociación de Medios Barriales de la Ciudad de Buenos Aires Sergio Hernández, gerente institucional de Sbase, aceptó que la “E” es la peor línea actual. A pesar de que 81.000 pasajeros la usan diariamente el Gobierno porteño parece haberse olvidado de su existencia.

Además, la extensión de la línea que busca unir Plaza de Mayo con Retiro sigue postergando su fecha de inauguración. Las obras que comenzaron a fines del 2008 en manos del Gobierno kirchnerista quedaron estancadas en 2012 con el traspaso del subte a la Ciudad. Recién en 2015 el Gobierno macrista retomó los trabajos con la promesa de terminar el proyecto en 2018. Ahora esa fecha se trasladó para el 2019.

“El Gobierno nacional anterior fue el encargado de realizar la obra civil. En diciembre de 2015 se firmó el traspaso de la obra al Gobierno de la Ciudad y se está avanzando con los trabajos necesarios que comprenden la instalación de vías, sistemas y equipamientos para que las estaciones puedan estar operativas”, aseguraron desde el Ministerio de Desarrollo Urbano de la Ciudad.

A esta muestra de falta de inversión, se suma el mal funcionamiento que a diario sufren los usuarios. Según Ámbito Financiero, en el mes de junio, sólo cuatro días el servicio no funcionó con demoras. Si bien desde Metrovías -empresa concesionaria del servicio- sostuvieron que el intervalo entre tren y tren es de 5.06 minutos, eso ocurre en pocas ocasiones y en general la espera llega a ser de entre 10 y 15 minutos. “Esto se debe básicamente a la falta de coches. Hoy contamos con una flota de entre 7 y 9 vagones, cuando para trabajar correctamente necesitamos 14”, explicó uno de los trabajadores de la línea que prefirió preservar su identidad.

Si bien desde el Gobierno de la Ciudad sostuvieron que están cambiando los trenes, se trata de vagones viejos que formaban parte de la flota de la línea A. “Necesitamos que inviertan en nuevos coches, no que nos den las sobras de otras líneas“, sostuvo el trabajador. Actualmente la línea E cuenta con coches General Electric que tienen en promedio 60 años de antigüedad lo que genera un ruido ensordecedor para el usuario, ya que no son coches herméticos y no hay forma de aislar el sonido que provoca el deslizamiento de la formación.

“Es una de las líneas con menos inversión y con más reclamos de los usuarios, sobre todo en cuanto a la infraestructura. Recibimos denuncias por filtraciones de agua los días de lluvias, deterioro en los vagones y vías y demoras altísimas”, explicó a Fernando Barrera, director del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos. Para el dirigente porteño la explicación se debe a la política de gestión de este Gobierno. “El subte no es prioridad, esto se debe a los elevados costos que requieren por eso se opta a otras vías de transporte como el Metrobus”, concluyó.