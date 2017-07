Gustavo Vera: “Felipe Miguel no respondió sobre los jefes policiales presos”

Vera indicó que “en materia de seguridad, Horacio Rodríguez Larreta nombró como jefe de los policías federales traspasados a Guillermo Calviño, que hoy está preso por coimero. Luego designó a José Potocar como jefe de la Policía de la Ciudad y también está preso por coimero. ¿Que van a hacer con el nombramiento de un jefe de acuerdo a lo que indica la ley de seguridad pública? ¿Por qué no se convocaron a los jefes de la Policía Metropolitana que no venían con estos casos de corrupción?”.

