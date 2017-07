Adrián Camps: “El jefe de Gabinete de la Ciudad no anunció políticas para enfrentar la crisis”

Por otro lado, no se expresó acerca de los reclamos de los vecinos de Colegiales, que piden más plazas para uno de los barrios con menos espacios verdes en la Ciudad. Ni enfatizó sobre el pedido de los vecinos de Parque Patricios, que solicitan la preservación del Cine teatro Urquiza. Tampoco hizo referencia a la iniciativa de los docentes y alumnos del Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla, quienes hace 100 años no cuentan con un edificio propio.

Pero Felipe Miguel no respondió los cuestionamientos del diputado acerca de la situación de la Reserva Ecológica Costanera Norte, que todavía no puede ser disfrutada por los vecinos. También omitió referirse al proyecto de ley presentado por Camps para eliminar las PASO en la Ciudad, a pesar de que el jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, y hasta el presidente Mauricio Macri mostraron su preocupación en el tema.

“El jefe de Gabinete de la Ciudad no anunció políticas para enfrentar la crisis económica y social. Sigue la misma línea de los funcionarios del Gobierno Nacional, ya que plantea una Ciudad que no existe, con un estado de bienestar y ausencia de problemas que nada tienen que ver con la realidad en la que vivimos” manifestó el legislador.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, martes 4 de julio de 2017. El diputado Adrián Camps criticó la exposición de Felipe Miguel, jefe de Gabinete de la CABA, en la sesión especial de hoy en la Legislatura porteña. Expresó que el funcionario no dio soluciones para afrontar el duro momento que atraviesa la Ciudad en materia económica y social. Además, advirtió que el informe da una visión que no coincide con la realidad.

