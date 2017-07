“Estupor del porno”, Eduardo Sanguinetti, Filósofo, poeta y artista argentino

Con todo, donde todo parece querer decirnos que algo concluye, intuyo que algo comienza. Y donde todo parece querer decirnos que algo comienza, sé que algo continúa… pues una cosa es renunciar a toda ontología esencialista del sujeto social, al asimilarlo a un sistema inestable en el que permanecemos, intentando renunciar al postulado materialista, un mundo pareciera independiente de las representaciones del poder, definiéndolos en términos de proceso y no de sustancia… y no olvidemos que más allá de la desesperación y de la desilusión existen siempre la ausencia de cosas peores.

Confunden y engañan al despistado cordero matrix y empantanan con sus materias fecales al pedestal de la verdad. He manifestado y demostrado en infinidad de notas que toda la realidad que crea matrixmedia es falsa. La verdad o el beneficio del ciudadano o algo que no dé dinero o no salga en la televisión no interesan. Nuevas alternativas o información novedosa y revolucionaria sería ante el estado de esta realidad simulada, volver a una wiki-proto, de real sentido, con “música celestial” para esta banda de delincuentes amancebados y bien pagos.

This entry was posted in Cultura País and tagged Eduardo Sanguinetti . Bookmark the permalink