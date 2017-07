Delincuente común: Julio De Vido cayó en Río Turbio. Piden su desafuero y lo espera la prisión

Además de De Vido se pidió la indagatoria y detención de su ex segundo en Planificación Federal, Roberto Baratta; del actual intendente de Río Turbio, Pérez Osuna; y del ex secretario de Minería de la Nación entre 2002 y 2015, Jorge Mayoral.

Al fundar su pedido, el representante del Ministerio Público Fiscal indicó que las maniobras por defraudación a la administración pública superiores a los 26 millones de pesos investigadas en la causa “no habrían podido prosperar sin el silencio de los ex funcionarios del Ministerio de Planificación y de la ex secretaría de Minería de la Nación”, quienes -indicó- estaban “obligados a velar por el fiel cumplimiento de las normas de obra pública”.

This entry was posted in Noticias Política and tagged Julio De Vido . Bookmark the permalink