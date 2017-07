Casi el 70 % de los argentinos desaprueba la celebración de las PASO

En tanto, un 11 %, también se mostró disconforme con las primarias porque dicen que “los afiliados de los partidos que no dirimen internas pueden utilizarlas para votar contra sus contrincantes y tratar de sacarlos del escenario electoral”. Por último, un 5 % de los consultados manifestó que no le interesan esa elecciones por la incomodidad que les genera “ir obligados a las urnas sin tener ninguna pertenencia partidaria”.

A la vez, el estudio señaló que sobre el 100 % de los casos que manifestaron desconocer el verdadero objetivo de las elecciones, el 64 % reconoció que no se interiorizó demasiado porque las considera “elecciones que no son determinantes”, y el “36 % restante atribuyó su falta de conocimiento a una mala campaña de difusión”.

This entry was posted in Noticias País and tagged PASO . Bookmark the permalink