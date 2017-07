Cambiemos: Las prepagas subieron 6% y en agosto habrá un nuevo ajuste del 5%

Además, Scervino no descartó nuevas subas en las cuotas mensuales para lo que resta del año. “No se sobrepasó la inflación. Pero hay una parte de la paritaria que falta negociar: se negoció con los hospitales de comunidad, no así la general con el resto de sectores. Y lo que pase con la inflación el resto del año… después se verá si tiene o no un ajuste”, aclaró.

This entry was posted in Ciudad Noticias and tagged Cambiemos . Bookmark the permalink