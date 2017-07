“Vamos a tener el número” para el desafuero de De Vido, dijo Tonelli

El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Pablo Tonelli (PRO), aseguró que el cuerpo “va a tener el número para aprobar” un eventual pedido de desafuero del ex ministro Julio De Vido, en el caso que el juez pida la indagatoria del ex funcionario. “Vamos a tener el número para aprobar el desafuero porque la mayoría de los bloques estaría a favor del desafuero y sólo votarían en contra algunos diputados del FPV-PJ”, aseguró en declaraciones a Télam Pablo Tonelli (PRO), presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

