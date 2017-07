Prevención contra el monóxido de carbono

Todos los inviernos la intoxicación por monóxido de carbono se cobra cientos de víctimas Argentina y en el mundo. No tiene olor, no es visible y no se siente, por lo que se lo conoce como “el asesino invisible”. Es un gas muy venenoso producto de la combustión incompleta originada por el mal estado de las instalaciones, insuficiente ventilación o artefactos en lugares inadecuados, aunque también son frecuentes los casos por exposición a gases de escape del auto y menos común por inhalación de humo durante un incendio.

