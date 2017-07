Duplicarán sanciones para quienes agredan a médicos y docentes

El proyecto impulsado por el PRO plantea incorporar en el artículo 53 de la Ley 1.472 – Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el siguiente agravante: “Cuando la víctima es trabajador de la educación, sea docente o no, o trabajador de la salud, sea profesional o no, y el hecho tiene lugar dentro del establecimiento donde se desempeña, o fuera de él siempre que la conducta esté motivada en razón de su tarea, función o cargo”.

