Amparo peajes AUSA: Pidieron nulidad del aumento de tarifas en los peajes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Como consecuencia de dichas circunstancias de hecho y de derecho se desprende la decisión del día de ayer. Que no pretende dejar sin readecuar la tarifa de peaje durante el año en curso, pero si poner de resalto que el aumento implementado no es justo, ni razonable, y la tarifa debe ser debidamente reajustada de acuerdo al marco legal y constitucional vigente.-

13- Cabe aclarar con respecto a la alegada especial complejidad de la cuestión debatida sostenida por AUSA en cada una de sus presentaciones, que esta no es tal, sino que es la confusa presentación de algunos datos y falta de respuestas adecuadas no obstante los reiterados requerimientos en este sentido, lo que impiden ejercer el control que al Poder Judicial le compete.

12- Entre las obras presentadas por AUSA se destaca -por ser la de mayor valor previsto- la indicada como “RER ILLIA” a la cual se destinarán $421.200.000, eso es el 44% de la suma total que AUSA invertiría durante 2017, no se advierte en los escritos presentados por la demandada cual sería dicha obra, dado que no se menciona ninguna obra referida a la Red de Expresos Regionales.

6- En relación al sistema MicroBENCOST, se advirtió que el análisis se encuentra viciado y adolece de una arbitrariedad manifiesta en el manejo de la información, en atención a que el análisis contiene un universo arbitrariamente acotado; se ha seleccionado el cálculo como un proyecto de “aumento de capacidad” cuando en realidad no sería aplicable a otro tipo de proyecto; el sistema MicroBENCOST ha sido concebido para analizar la factibilidad de inversiones y obras en una red vial dada, en el caso de autos se puede ver que no existe una solución económica dado que se le ha alimentado información selectivamente para obtener un supuesto Beneficio al Usuario.

5- Tal como fue advertido por la Defensoría del Pueblo en el informe referido al aumento tarifario que agregó en la Audiencia Pública para determinar dicha ecuación se actualizó un informe elaborado en el año 2012, sin embargo AUSA no informa la metodología empleada a tales fines y se reconoce que la AU Illia no cuenta con dicho estudio, lo que evidenció la falta de transparencia en el proceso de ajuste tarifario, al privar a los usuarios y la comunidad de toda esa información pública y que debió haber sido de fácil acceso.

